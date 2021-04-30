Video Yaşam İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı | Video

İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı | Video

İzmir Buca’da
30.04.2021 | 12:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir Buca’da pes dedirten doğa katliamı | Video 01:46
İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı | Video 30.04.2021 | 12:47
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 01:45
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 30.04.2021 | 12:31
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesinde yürekleri yakan açıklamalar Kızımın yanık kokusunu... 07:20
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesinde yürekleri yakan açıklamalar "Kızımın yanık kokusunu..." 30.04.2021 | 11:57
Altın sarısı 'kanola tarlaları' görsel şölen sundu | Video 03:37
Altın sarısı 'kanola tarlaları' görsel şölen sundu | Video 30.04.2021 | 11:48
Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video 00:44
Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video 30.04.2021 | 11:55
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı 03:04
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı 30.04.2021 | 11:45
Diyarbakır'da istilacı çöl çekirgesi sürüsü istilası uyarısı! 04:54
Diyarbakır'da istilacı çöl çekirgesi sürüsü istilası uyarısı! 30.04.2021 | 11:26
Küçük çocuktan kova ile bateri şov | Video 03:04
Küçük çocuktan kova ile bateri şov | Video 30.04.2021 | 11:20
Çaldıkları çelik kasayı el arabasına koyup böyle götürdüler | Video 02:20
Çaldıkları çelik kasayı el arabasına koyup böyle götürdüler | Video 30.04.2021 | 11:21
Maltepe’de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine böyle uçtu | Video 02:10
Maltepe’de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine böyle uçtu | Video 30.04.2021 | 11:20
Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası | Video 01:34
Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası | Video 30.04.2021 | 11:20
Dağ çiçekleri görsel şölen sundu | Video 03:13
Dağ çiçekleri görsel şölen sundu | Video 30.04.2021 | 10:27
Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu | Video 02:44
Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu | Video 30.04.2021 | 10:27
Kısıtlamayı delip uyuşturucu ile yakalandılar, ekmek almaya çıktık dediler | Video 04:11
Kısıtlamayı delip uyuşturucu ile yakalandılar, ekmek almaya çıktık dediler | Video 30.04.2021 | 10:01
Müge Anlı canlı yayın izle: 30 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan flaş duyuru... İşte mucize gibi kurtuluşun detayları 09:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 30 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan flaş duyuru... İşte mucize gibi kurtuluşun detayları 30.04.2021 | 10:16
İstanbul Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen oluşan trafik yoğunluğu kamerada 03:28
İstanbul Avcılar ve Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen oluşan trafik yoğunluğu kamerada 30.04.2021 | 09:43
Bursa'da feci kaza! Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı 00:58
Bursa'da feci kaza! Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı 30.04.2021 | 08:41
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi 04:17
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi 30.04.2021 | 09:20
Ağrı'da içinden uyuşturucu madde fışkıran cevizler kamerada! 01:16
Ağrı'da içinden uyuşturucu madde fışkıran cevizler kamerada! 30.04.2021 | 09:20
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi | Video 02:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi | Video 30.04.2021 | 09:22

İzmir’in akciğeri Buca Kaynaklardaki ormanlık alan belediyelerin yetersiz denetimi sonucu adeta çöplüğe döndü. Yeşil alana dökülen yüzlerce kamyon inşaat atığı ve çöp bu kadar da olmaz dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hafta sonları İzmirlilerin piknik için en önemli uğrak yerlerinden birisi olan Buca Kaynaklardaki ormanlık alan inşaat atıklarının ve molozların kurbanı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin yetersiz denetimi kentin cennet köşesini adeta çöplüğe çevirdi. Ormanlık alana dökülen yüzlerce kamyon inşaat atığı görenleri isyan ettirdi. Yaşananlara isyan eden vatandaşlar belediye yetkililerine; Bu katliamı durdurun." çağrısında bulundu.

SIKI DENETİM YAPILMALI
Bu kadar da olmaz dedirten uygulamaya isyan eden Demir Erdoğmuş isimli vatandaş sorumluların bir an önce bulunmasını istedi. Kaynaklar'da yaşanan çevre katliamının bir an önce durdurulmasını isteyen Erdoğmuş, inşaat atıklarının bölgeye dökülmesini önlemek amacıyla belediyelerin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi.

ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL
Ormanların içler acısı halini görünce üzülmemek elde değil" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü; "Buca Zafer Mahallesinde oturuyorum. Buradaki durum resmen içler acısı.

Orman içindeki yollara sanayi artığından inşaat atığına kadar bir sürü atık dökülmüş. Ben doğa aşığı bir insanım. Ancak doğada huzur buluyorum. Bu nedenle sık sık doğa yürüyüşlerine çıkıyorum. Ben duyarlı bir insanım. Doğadaki bir karınca bile incinse bundan rahatsızlık duyarım. Sadece burası değil. Aynı durumda olan daha birçok yer var. Bir vatandaş olarak bu görüntüleri gördükçe çok rahatsız oluyorum. Resmen doğa katlediliyor." diye konuştu.

BU KATLİAMI DURDURUN
Demir Erdoğmuş, "Bu ağaçlar bize ecdadımızdan emanet olarak kaldı onlara gözümüz gibi bakıp gelecek nesillere aktarmalıyız. Ben şeker hastasıyım. Ben doğada mutlu olan bir insanım. Sabah evimden çıkıyorum bir bakıyorum bir tarafta kimyasal madde, bir bakıyorum inşaat atığı, bir bakıyorum cam kırığı, bir bakıyorum çöp yığını. Bu kadar duyarsızlık olmaz kardeşim. Yazık bu ormanlara. Bir tane ağaç 50 yılda yetişiyor. Adan bir gecede 100 tane ağaç dikiyor. Bu toprak bu doğa hepimizin. Koruyup kollamamız lazım. Buradan yetkililere bir an önce önlem almaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu katliamı durdurun." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA