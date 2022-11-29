İzmir Kemalpaşa'da 3 araçlı kaza: 1'i bebek 3 yaralı | Video

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 1 yaşındaki bebeğin, bir süredir İzmir'de bulunan bir hastanede yanık tedavisi gördüğü ve kaza sırasında tedaviden döndükleri öğrenildi.