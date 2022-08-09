Kafasını yerlere vurdu! Komşu kadınların ölümüne kavgası kamerada | Video

İstanbul Sancaktepe'de bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer yan bloktaki komşusu yine 2 çocuk annesi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Züleyha Tamer tedavisinin ardından evine geldi. SABAH'a konuşan Tamer; "Çocuklarımın başına çiçek saksısı atmak istedi. Onlar oyun oynuyor diye kaynar su atmakla tehdit etmiş. Bende karşılaştığımda sordum. Biranda üzerime saldırdı. Yere yatırdı, kafamı yerlere vurdu. Elindeki telefonla kafama defalarca vurdu. Komşularımız güvenlik geldi zorla ayırdı. Şikayetçi oldum hiçbir gelişme olmadı. Şimdi beni ve 10 yaşındaki oğlumu öldürmekle tehdit ediyor. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor" diyerek yardım istedi.

İstanbul Sancaktepe'de bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer yan bloktaki komşusu yine 2 çocuk annesi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Züleyha Tamer tedavisinin ardından evine geldi. SABAH'a konuşan Tamer; "Çocuklarımın başına çiçek saksısı atmak istedi. Onlar oyun oynuyor diye kaynar su atmakla tehdit etmiş. Bende karşılaştığımda sordum. Biranda üzerime saldırdı. Yere yatırdı, kafamı yerlere vurdu. Elindeki telefonla kafama defalarca vurdu. Komşularımız güvenlik geldi zorla ayırdı. Şikayetçi oldum hiçbir gelişme olmadı. Şimdi beni ve 10 yaşındaki oğlumu öldürmekle tehdit ediyor. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor" diyerek yardım istedi.