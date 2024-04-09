Kağıthane’de 2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2024 | 12:02 Kağıthane’de 2 kişinin hayatını kaybettiği 1’i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup caddede karşılaşıp tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, silahlarını çıkarıp husumetlilerine ateş etmeye başlamıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmiş, sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırmıştı. Hastaneye kaldırılan O.Y. ve M.A. hayatını kaybetmiş, H.Y.'nin ağır yaralı S.Y.'nin ise yaralı olduğu öğrenilmişti.

OLAYIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

2 kişinin öldüğü 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.