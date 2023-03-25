Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 07.39 sıralarında Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkezde de hissedildi.