Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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