Video Yaşam Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video

22.04.2023 | 14:59

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Eğirdir- Barla yolu yan bakan mevkiinde meydana geldi. Eğirdir'den Barla yönüne seyir halindeki A.Ö. idaresindeki otomobile, karşı yönden gelen M.M.'nin kullandığı kamyonet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil bariyerlere çarparak dururken, kamyonet ise seyir halindeki yönün tersi yöne dönerek yan yattı. Kazada kamyonette bulunan G.M., Y.V.M, S.M, A.A ile diğer araç sürücüsü A.Ö ve beraberindeki F.Ö. yaralandı. İhbarla adrese çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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