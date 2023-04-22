Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
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