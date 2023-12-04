Video Yaşam Kangal köpeklerinin gen haritasının çıkarılması gerek | Video
Kangal köpeklerinin gen haritasının çıkarılması gerek | Video

Kangal köpeklerinin gen haritasının çıkarılması gerek | Video

04.12.2023 | 12:12

Sivas'ın marka değerlerinden olan Kangal köpekleri, dünyaca ünlü köpek ırkları kulüp ve federasyonları tarafından safkan ırk olarak tescillenmiyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, "Kangal köpeği diğer köpek ırklarından farklıdır. Ancak bunu ortaya koyacak bir kurum şu anda yok. Kangalların dünyada tanınması için gen haritalarının tam anlamıyla çıkarılması gerekiyor" dedi.

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Soğuk havaya dayanıklılığı, içgüdüsel davranışı, sürü koruma ve sahibine sadıklığı ile bilinen Sivas'ın ünlü Kangal köpekleri, dünya genelinde tanınmış köpek ırk ve federasyonları tarafından Safkan ırk olarak tescillenmiyor. Yalnızca 2018 yılında Belçika'da bulunan Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) tarafından tescillenen Kangal köpekleri, başta American Kennel Clup (AKC) olmak üzere birçok federasyon tarafından ise safkan ırk olarak görülmüyor.
Kangal köpeklerinin Türkiye'deki gen haritasının tam anlamıyla çıkarılmadığını ve bu yüzden de dünyadaki büyük federasyonlar tarafından tanınmadığını söyleyen Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeği diğer köpek ırklarından farklıdır ancak bunu ortaya koyacak bir kurum şu anda yok. Kangalların dünyada tanınması için gen haritalarının tam anlamıyla çıkarılması gerekiyor. Yani bilimsel ortamda araştırmaların yapılarak köpeklerin tam anlamıyla ırk özelliklerinin belirlenmesi ve genetik haritasının çıkarılması lazım. Bunlar tam olarak resmi kurumlar tarafından yapılmadığından dolayı bazı uluslararası köpek ırkları federasyonları, Kangal köpeğini sadece Anadolu çoban köpeği ırkının içerisinde görüyorlar dedi.

'500 KÖPEKLİK BİR GEN HAVUZUNUN OLUŞTURULMASI LAZIM'
Kangal Araştırma Merkezleri'nin gen haritası konusunda yeterli denekleri bulması halinde ırk tescilinin gerçekleşeceğini belirten Yalçınkaya, Uluslararası boyutta da tanıtımı olursa Kangal köpeğinin tam bir ırk olduğu ortaya çıkar. Diğer federasyonlar da artık kabulünü sağlayacaktır. Tanıyan sadece 1 tane federasyon var ama o federasyonun da bilimsel alt yapısı tam değil. Kangal köpeğinin tescillenmesi için tüy, kan ve salya örneklerine ve bir de anatomi örneklerine bakılarak tescil yapılabilir. Yavrularına da aktardığı bir gen sistemi var. Bunun da takibi yapılabiliyor. Bu konuda 500 köpeklik bir gen havuzunun oluşturulması lazım. Bunların altından doğan yavruların da anne babalarının genlerini tamamen taşıdığı tescillenir ve diğer köpek ırklarıyla farklılığı ortaya sunulur ise Kangalların safkan ırk olduğu tescillenir diye konuştu.

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