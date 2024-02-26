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Karaman’da hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı | Video

Karaman’da hukuk ve danışmanlık bürosuna silahlı saldırı | Video

26.02.2024 | 13:43

Karaman’da hukuk ve danışmanlık bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde İmaret Mahallesi 152. Sokak'ta bulunan bir hukuk ve danışmanlık bürosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hukuk ve danışmanlık bürosu önüne yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile büroya rastgele ateş etti. Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun hukuk ve danışmanlık bürosunun balkon camına isabet etti. O sırada hukuk ve danışmanlık bürosunda çalışanlar saldırıyı yara almadan atlattı. İhbar üzerine adrese hemen polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Olay yeri inceleme ekibi, sokak üzerinde ve kurşunların isabet ettiği balkon penceresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri eşkal bilgilerini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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