Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:40
00:28
Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada | Video 10.01.2023 | 09:23
04:13
01:36
Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı | Video 10.01.2023 | 08:33
01:37
Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2023 | 08:33
01:32
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar | Video 09.01.2023 | 20:27
01:56
03:42
Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 1 yaralı | Video 09.01.2023 | 16:54
00:36
Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video 09.01.2023 | 16:54
02:55
00:09
Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video 09.01.2023 | 16:41
07:44
04:24
00:57
Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 15:04
03:51
00:33
04:19
Küçükçekmece'de araçlar yakıldı, mahalleli yaşananları anlattı | Video 09.01.2023 | 14:08
01:18
Bingöl'de JAK Timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat | Video 09.01.2023 | 14:16
00:56
Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi | Video 09.01.2023 | 14:22
01:36
Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 09.01.2023 | 12:43
Kartal’da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. 1 erkek şahıs ise bilekleri kesilmiş halde hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç kızların katil zanlısının cinayet gününde evine yakın bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KATİL ZANLISI CİNAYET GÜNÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olayın yaşandığı gün şüphelinin, evinin yakınında bulunan bir markete saat 16.30 sıralarında giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.