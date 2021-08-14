Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ilk anları vatandaşların kameralarına yansıdı. Bozkurt ilçesinde vatandaşların telefonla kaydettiği görüntülerde, selin nasıl bir yıkıma sebep olduğunu görülüyor. Görüntülerde, araçları da sürükleyen sel sularının hızlı bir şekilde yükseldiği, vatandaşların güvenlikleri için yüksek yerlere çıktığı gözleniyor.