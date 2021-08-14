Video Yaşam Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
14.08.2021 | 12:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayan şahıs kamerada 01:21
Bursa'da eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayan şahıs kamerada 14.08.2021 | 13:48
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 01:39
Mavi Bereli Mehmetçikler Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinde de halkının yanında 14.08.2021 | 13:42
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 02:35
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selin ilk anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı 14.08.2021 | 12:25
Kastamonu Bozkurt’ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 09:29
Kastamonu Bozkurt'ta selde öldü zannedilmişti! Sel felaketinden kurtulan kadın o anları anlattı... 14.08.2021 | 12:00
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi’de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:20
SON DAKİKA: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.08.2021 | 11:51
İstanbul Sultangazi’de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 04:43
İstanbul Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada 14.08.2021 | 11:51
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu 00:59
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çılgın dans figürleri sosyal medyada olay oldu 14.08.2021 | 11:21
Seren Serengil’in yeni zayıf görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Seren Serengil’den flaş Instagram paylaşımı 00:30
Seren Serengil'in yeni zayıf görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Seren Serengil'den flaş Instagram paylaşımı 14.08.2021 | 11:06
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt’tan kan donduran yeni görüntüler... 00:46
Son Dakika: Sel sularında sürüklenen aracın içindeki dehşet kamerada! Kastamonu Bozkurt'tan kan donduran yeni görüntüler... 14.08.2021 | 10:53
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu 00:57
Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu 14.08.2021 | 10:35
İstanbul Taksim’deki sıradışı gelin damat çekimini vatandaşlar ilgiyle izledi 02:02
İstanbul Taksim'deki sıradışı gelin damat çekimini vatandaşlar ilgiyle izledi 14.08.2021 | 10:16
İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme! Skandal görüntüler kamerada... 03:17
İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme! Skandal görüntüler kamerada... 14.08.2021 | 10:16
İstanbul’da yabancı uyruklu kadınlara dehşet saçan baba ve oğul kamerada 05:58
İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara dehşet saçan baba ve oğul kamerada 14.08.2021 | 09:58
Onur Alp Eker’in yürekleri burkan yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunmuştu! 01:10
Onur Alp Eker'in yürekleri burkan yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunmuştu! 14.08.2021 | 09:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 01:46
Afet Bölgesi ilan edilen sel felaketinin yaşandığı yerlerde neler olacak? 14.08.2021 | 09:21
Sinop Ayancık’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 03:26
Sinop Ayancık'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:16
Kastamonu Bozkurt’ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40’a yükseldi CANLI YAYIN 07:18
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bölgesinden son dakika görüntüleri! Ölü sayısı 40'a yükseldi CANLI YAYIN 14.08.2021 | 09:08
Denizli’de canlı yayın yapan cinayet zanlısı olayında son dakika! 02:09
Denizli'de canlı yayın yapan cinayet zanlısı olayında son dakika! 14.08.2021 | 09:00
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video 00:50
Aracını kullanılamaz halde görünce üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı | Video 13.08.2021 | 18:44
Antalya’da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu | Video 07:01
Antalya’da çocuk parkında pitbull dehşeti: 55 yaşındaki kadının burnu koptu | Video 13.08.2021 | 18:51

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ilk anları vatandaşların kameralarına yansıdı. Bozkurt ilçesinde vatandaşların telefonla kaydettiği görüntülerde, selin nasıl bir yıkıma sebep olduğunu görülüyor. Görüntülerde, araçları da sürükleyen sel sularının hızlı bir şekilde yükseldiği, vatandaşların güvenlikleri için yüksek yerlere çıktığı gözleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA