Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı | Video
Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem paniğe yol açarken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, olumsuz bir durumun olmadığını söyleyerek, "10.03.2023 tarih, saat 05.28'de merkez üssü Hacılar ilçemiz Karpuzsekisi mevkisinde 4.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk bildiriminde bulunulmadı. Ekiplerimiz saha kontrol çalışmalarına yönlendirildi. Geçmiş olsun" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem neticesinde bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok.
Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
03:18
Büyükçekmece’de inşaatta kullanılan vinç aracın üzerine devrildi | Video 10.03.2023 | 09:32
03:30
Etrafı karla kaplı doğal jakuzinin keyfini çıkarıyorlar | Video 10.03.2023 | 09:18
02:42
00:30
Kayseri 4.8 şiddetindeki depremle sallandı | Video 10.03.2023 | 08:34
01:53
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video 10.03.2023 | 08:34
00:28
02:30
Meksika’da sanayi bölgesinde yangın: 3 bin kişi tahliye edildi | Video 09.03.2023 | 22:41
00:47
Mehmetçik Okulları afet bölgesinde eğitim veriyor | Video 09.03.2023 | 20:50
01:47
“Altın kızlar” çetesi çökertildi | Video 09.03.2023 | 16:43
02:51
Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca adliyede | Video 09.03.2023 | 16:15
03:52
03:51
01:18
Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 09.03.2023 | 15:57
02:35
00:53
Manisa’da 22 yıl önce işlenen cinayetin sır perdesi çözüldü | Video 09.03.2023 | 14:19
01:07
Terör operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı | Video 09.03.2023 | 12:40
00:49
01:03
Görüntüler Trabzon'dan: Kafes yırtıldı, sahil somonla doldu | Video 09.03.2023 | 13:01
00:43
Üzerine araç sürdükleri şahsı önce bıçaklayıp sonra darp ettiler | Video 09.03.2023 | 12:39