Kayseri İncesu'daki deprem anı kameraya yansıdı | Video

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7, 4.3 ve Hacılar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Saat 14.47, 14:48 ve 14:53'te yaşanan depremlerin derinliği 12-7 km olarak açıkladı. İncesu merkezli deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem anı şehir kameralarına yansıdı.