Video Yaşam Kayseri'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Kayseri'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Kayseri'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı | Video

07.12.2021 | 15:07

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OTOMATİK OYNAT

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Kayseri-Sivas Karayolu'nda aynı istikamette seyreden TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan karı-koca hayatını kaybederken oğulları ağır yaralandı. Kazanın otomobilin, kaçırdığı benzin istasyonuna geri geri gelerek girmeye çalışması üzerine meydana geldiği öğrenildi.

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Kayseri'den Tokat'a giden İzzet Karakuş yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas Karayolunda İdris P. idaresindeki TIR ile çarpıştı. İddiaya göre idris Karakuş, Sarımsalkı mevkiinde benzin istasyonunu kaçırınca geri geri gelerek istasyona girmek istedi.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Aynı istikametten gelen TIR'ın arkadan çarpması sonucu adeta kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan İzzet Karakuş ile eşi Kadriye Karakuş hayatını kaybederken, oğulları Talip Karakuş ise ağır yaralandı.

JANDARMA TELEFONA BAKAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Talip Karakuş ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan çiftin cesetleri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Jandarma tokatlı oldukları öğrenilen çiftin hurdaya dönene otomobillerinde çalan cep telefonuna ise bakamadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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