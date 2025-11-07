Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.11.2025 | 16:14 Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul geçişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uğurcan Evcek, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü, Arnavutköy ayrımını kaçırınca yol üzerinde durarak geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet tıra çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Uğurcan Evcek hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü gözaltına alındı.Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı, Yeniyalı Merkez Camisinde kılındı. Evcek'in cenazesi Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.