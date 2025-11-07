Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video
07.11.2025 | 16:14
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul geçişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uğurcan Evcek, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı, Yeniyalı Merkez Camisinde kılındı. Evcek'in cenazesi Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
