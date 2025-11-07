Video Yaşam Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video

07.11.2025 | 16:14

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul geçişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uğurcan Evcek, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü, Arnavutköy ayrımını kaçırınca yol üzerinde durarak geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet tıra çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Uğurcan Evcek hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü gözaltına alındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı, Yeniyalı Merkez Camisinde kılındı. Evcek'in cenazesi Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:39
Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.11.2025 | 16:14
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:10
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 07.11.2025 | 16:06
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 00:52
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31
Burdur’da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 01:24
Burdur'da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 07.11.2025 | 15:02
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 01:48
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 07.11.2025 | 14:47
Malatya’da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 00:47
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 07.11.2025 | 14:34
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 04:25
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 00:34
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 07.11.2025 | 11:44
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 01:11
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23
Adana’da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 00:43
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 07.11.2025 | 10:07
Gaziantep’te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:36
Gaziantep'te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 07.11.2025 | 09:15
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07:05
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07.11.2025 | 08:57
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 02:58
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 06.11.2025 | 23:30
Esra Erol’da kayınvalide ve gelin arasında gergin yüzleşme: 8 dakika benim çocuğum can çekişirken sen neredeydin? 02:49
Esra Erol’da kayınvalide ve gelin arasında gergin yüzleşme: 8 dakika benim çocuğum can çekişirken sen neredeydin? 06.11.2025 | 20:32
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 06.11.2025 | 16:28
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 kişi tutuklandı | Video 00:35
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 kişi tutuklandı | Video 06.11.2025 | 16:20
Arnavutköy’de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 04:31
Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 06.11.2025 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY