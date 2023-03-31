Kazada kaybettiği oğlunu toprağa veren acılı babadan yürek yakan sözler: "Yüzünü son kez göremedim..." | Video
Kocaeli'de okula giderken otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ömer Koç gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza haberini polislerden öğrendiğini söyleyen acılı baba, "Ömer’in ameliyatta olduğunu söylediler ancak oğlum olay yerinde ölmüş. Oğlumun yüzünü son kez göremedim, fotoğrafları telefonda kaldı. Oğlum zaten melekti, cennete gitti" dedi.
MİNİK ÖMER TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan minik Ömer'in cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Arızlı Hz. Ali Cami'nde gerçekleşen cenaze namazına İzmit Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük Ömer'in arkadaşları da cenaze namazında en ön safta yer aldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Ömer toprağa verildi.
"OĞLUMUN YÜZÜNÜ SON KEZ GÖREMEDİM, FOTOĞRAFLARI TELEFONDA KALDI"
Kaza haberini polislerden öğrendiğini söyleyen minik Ömer'in babası İlker Koç, "Polisler telefonla beni arayarak oğlumun kaza geçirdiğini, ayaklarının kırıldığını veya çatladığını söyledi. Eşime haber vereceğimi söyledim ama polisler benimde gelmemi istedi. Polisler beni Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ömer'in ameliyatta olduğunu söylediler ancak oğlum olay yerinde ölmüş. 3 çocuğum vardı, en küçüğü Ömer'di. Oğlumun yüzünü son kez göremedim, fotoğrafları telefonda kaldı. Okula giderken otobüsten iniyor ve galiba birden arabanın önüne fırlamış. Oğluma çarpan araçta önündeki aracı sollamak isteyince olay gerçekleşiyor. Oğlumu arabanın altına almış ve gitmiş. Şoför ifadesinde Ömer'e vurduğundan haberi olmadığını söylüyor. Kamera kayıtlarına baksınlar, adalet yerini bulsun. Görmediğim bir şeye hüküm kesemem. Bir suç varsa sadece çocukta da değildir. Oğlum zaten melekti, cennete gitti" diye konuştu.
"BENİM YAVRUM ŞEHİT OLDU"
Anne Gülay Koç ise, "Benim yavrum şehit oldu. En küçük çocuğumdu. Ömer'i arada bir ablaları okula götürürdü ama o gün tek gitmişti. Şoförden şikayetçi olmayacağım" ifadelerini kullandı.
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