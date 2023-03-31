Kazada kaybettiği oğlunu toprağa veren acılı babadan yürek yakan sözler: "Yüzünü son kez göremedim..." | Video 31.03.2023 | 15:56 Kocaeli'de okula giderken otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ömer Koç gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza haberini polislerden öğrendiğini söyleyen acılı baba, "Ömer’in ameliyatta olduğunu söylediler ancak oğlum olay yerinde ölmüş. Oğlumun yüzünü son kez göremedim, fotoğrafları telefonda kaldı. Oğlum zaten melekti, cennete gitti" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün saat 09.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana gelen kazada, ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki Ömer Koç hayatını kaybetmişti. Ömer'in koşarak yolun karşısına geçmek istediği esnada, özel halk otobüsünün şoförü çocuğa çarparak hızla bölgeden uzaklaşmıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bir süre sonra da otobüsün şoförü A.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan minik Ömer'in cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Arızlı Hz. Ali Cami'nde gerçekleşen cenaze namazına İzmit Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük Ömer'in arkadaşları da cenaze namazında en ön safta yer aldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından minik Ömer toprağa verildi.Kaza haberini polislerden öğrendiğini söyleyen minik Ömer'in babası İlker Koç, "Polisler telefonla beni arayarak oğlumun kaza geçirdiğini, ayaklarının kırıldığını veya çatladığını söyledi. Eşime haber vereceğimi söyledim ama polisler benimde gelmemi istedi. Polisler beni Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ömer'in ameliyatta olduğunu söylediler ancak oğlum olay yerinde ölmüş. 3 çocuğum vardı, en küçüğü Ömer'di. Oğlumun yüzünü son kez göremedim, fotoğrafları telefonda kaldı. Okula giderken otobüsten iniyor ve galiba birden arabanın önüne fırlamış. Oğluma çarpan araçta önündeki aracı sollamak isteyince olay gerçekleşiyor. Oğlumu arabanın altına almış ve gitmiş. Şoför ifadesinde Ömer'e vurduğundan haberi olmadığını söylüyor. Kamera kayıtlarına baksınlar, adalet yerini bulsun. Görmediğim bir şeye hüküm kesemem. Bir suç varsa sadece çocukta da değildir. Oğlum zaten melekti, cennete gitti" diye konuştu.Anne Gülay Koç ise, "Benim yavrum şehit oldu. En küçük çocuğumdu. Ömer'i arada bir ablaları okula götürürdü ama o gün tek gitmişti. Şoförden şikayetçi olmayacağım" ifadelerini kullandı.