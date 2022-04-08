Kenan Doğulu'dan duygulandıran Yurdaer Doğulu paylaşımı: "35 yıl olmuş sarılamadığımız..." | Video

Kenan Doğulu'dan duygulandıran Yurdaer Doğulu paylaşımı: "35 yıl olmuş sarılamadığımız..." | Video
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Kenan Doğulu 35 yıl önce kaybettiği sanatçı babası Yurdaer Doğulu'nun doğum gününü instagram hesabında "Canım Babacığım, Bir doğum günün daha sensiz. 35 yıl olmuş sarılamadığımız, aynı sofrayı paylaşamadığımız… Yokluğunda sevgimizi, özlemimizi ve müziğimizi; birbirimizle, ailemizle, seni sevenlerle paylaşıyoruz. Çalıp söylediğin şarkılar hep kulaklarımızda, bugün hâlâ bize ışık oluyor. Senden geriye kalan tüm anlar için özlem doluyum. Bir yerlerden bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı.