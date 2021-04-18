Kendilerine polis süsü verip arama yaptıkları turistleri soydular | Video

İstanbul’da kendilerine polis süsü verip turistleri arama bahanesiyle yağmalayan 6 şüpheli Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Şişli’de saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. 10 ayrı eyleme katıldıkları ve 1 milyon lira yağmaladıkları tespit edilen şüphelilerden birisinin yakalanacağı sırada polislere bıçak çektiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin araçta otururken yoldan geçen 3 kişiyi durdurup polisiz diyerek arabadan dahi inmeden soydukları anlar kameralara yansıdı.

İstanbul genelinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu turistleri arama yapma bahanesiyle yağmalayan şüpheliler yakalandı. 10 farklı eylemde 1 milyon liraya yakın vurgun yapan sahte polisler Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Javad J. isimli şahıs yakalama sırasında polis ekiplerine bıçak çekmesi üzerine kademeli olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Davut M., Javad J., Nadir H., Sara C., Nergiz H. Ve Yasin H. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYMAK İÇİN ARABADAN BİLE İNMEDİLER

Öte yandan şüphelilerin yağma yaptıkları anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde arabanın içerisinde bekleyen şüpheliler kaldırımdan geçen 3 kişiyi araçtan dahi inmeden durdurup üzerlerini aradıkları ve paralarını aldıkları anlar görülüyor.