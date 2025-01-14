Kırklareli'de kar yağışı etkisini artırdı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı | Video 14.01.2025 | 08:37 Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardında Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Gümrük Kapısı yollu üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yollarda kaldı.Yolda kalan sürücülerin yardımına Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yardım ederken bazıları ise araçlarını ittirerek mahsur kaldığı yerden çıkmaya çalıştı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.