Komşusundan direksiyon dersi alan kadın sürücü kaza yaptı | Video 16.07.2023 | 14:50 Bahçelievler’de sürücü kurslarının eğitim verdiği güzergahta komşusundan direksiyon dersi alan kadın sürücü kaza yaptı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bahçelievler 29 Ekim caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Acemi olan bir kadın sürücüsü sürücü kurslarının da eğitim verdiği güzergahta komşusu Abdülvahap A. 'dan direksiyon dersi alıyordu. Ancak kadın sürücü ders sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırma çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören sürücü kurslarının usta öğreticileri hemen kaza yapan araçta bulunanların yardımına koştu ve durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kadın sürücüyü ve arka koltukta oturan küçük kızını sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahalesi yapılan ikisi çocuk 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılara ilk yardım müdahalesi yapan sürücü eğitmeni Mustafa Keci "Frene basamadığı için önce kaldırıma sonra ağaca vurdu. Aracın içerisinde 5 kişi vardı. Şoför ve yanında bir beyefendi arkada da 3 kişi vardı. 2'si çocuk durumu ağır olan 1 kişi ise kadındı. Burada direksiyon eğitimi yapıyoruz. Usta öğreticilerden ilk yardım sertifikası olan arkadaşlar müdahale etti. Bilinçli bir müdahale oldu ama inşallah durumu ağır değildir. Bilinci kapalıydı" dedi. Öte yandan yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de araç bir anda kaldırıma çıkıyor ve ağaca çarpıyor.