Konya'da dehşete düşüren cinayet kamerada: Önce arabayla çarptı, sonra sopayla darp etti! | Video

Konya’nın Güneysınır ilçesinde kayıp olarak aranan meslektaşı Yıldırım Uyan'ı (42) döverek öldürdükten sonra gömen çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt (30) ile yeni ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Kurt’un arabayla çarptıktan sonra darp ettiği Uyan’ı daha sonra ahıra götürüp, bağladıktan sonra 4 saat boyunca işkence yaptığı öğrenildi. Uyan’ın üzerine benzin döküp yakan katil zanlısının daha sonra ise cesedi gömüp kurtulmaya çalıştığı kaydedildi. Kurt ve Uyan arasındaki husumetin ise birbirlerinin mıntıkasına çay vermekten başladığı kaydedildi.