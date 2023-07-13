Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi | Video
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kendi köpeğinin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisi konulan mimar Lütfü Seray (28), son yolculuğuna uğurlandı.
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Konuya ilişkin Siverek Kaymakamlığınca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada olayın tüm yönleri ile araştırıldığı belirtilerek, "İlçemizde 12 Haziran günü sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan, vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş ve tedavi sürecine başlanmıştır. Tedavi sonucunda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin sonrasında ilgili tüm kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alına kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu tüm yönleri ile takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah?tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
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