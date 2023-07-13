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Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi | Video

Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi | Video

13.07.2023 | 14:40

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kendi köpeğinin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisi konulan mimar Lütfü Seray (28), son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, 5 Temmuz'da meydana geldi. Gezdirdiği köpeğinin saldırısına uğrayan Lütfü Seray, evine dönünce kuduz hastalığı belirtileri üzerine, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada kuduz teşhisi konulan Seray, Gaziantep'e sevk edildi. Gaziantep'te tedavi gören Seray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lütfü Seray'ın cenazesi, ilçeye bağlı Tokdemir Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Siverek Belediyesi ekiplerince Seray'a saldıran köpeğinden numune alındı ardından itilaf edilerek gömüldü.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Konuya ilişkin Siverek Kaymakamlığınca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada olayın tüm yönleri ile araştırıldığı belirtilerek, "İlçemizde 12 Haziran günü sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan, vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş ve tedavi sürecine başlanmıştır. Tedavi sonucunda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin sonrasında ilgili tüm kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alına kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu tüm yönleri ile takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah?tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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