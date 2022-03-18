Korkulukları kırarak böyle çaldı... Bu görüntülerden yakaladılar! | Video

İstanbul’da apartman korkuluklarını ve bahçe demir kapılarını kırarak çalan bir kişi yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da bir kişi; Ümraniye İlçesi'nde apartman korkuluklarını ve bahçe demir kapılarını kırarak çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yedi ayrı olay gerçekleştiren E.Ç.'nin (37) açık kimliği kısa sürede tespit edildi. E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan ötürü çok sayıda kaydı bulunan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında yasal işlem yapılan E.Ç. adliyeye sevk edildi.