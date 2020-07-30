Kurban Bayramı arefesinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Nihat Hatipoğlu paylaştı: Arefe günü hangi zikirler çekilir? | Video

Kurban Bayramı için saatler kaldı… Bayramdan bir önceki gün olan Arefe Günü yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok Hadis-i Şerif'te, İslam büyüklerinin sözleri ve eserlerinde, Arefe Günü çekilecek zikirler ve teşbihler ile ilgili tavsiyeler bulunuyor. Peki, Arefe Günü çekilecek zikirler nelerdir ve hangi dualar okunmalıdır? İşte, mübarek Kurban Bayramı öncesi çekilecek zikirler ve teşbihler…