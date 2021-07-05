Video Yaşam Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti | Video

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti | Video

Kütahya Otogarı'nda ilginç aşı daveti | Video
05.07.2021 | 22:44

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OTOMATİK OYNAT

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Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

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