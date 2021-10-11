Video Yaşam La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evleri yuttu | Video
La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evleri yuttu | Video

La Palma Yanardağı’nda lavlar onlarca evleri yuttu | Video

11.10.2021 | 01:22

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İspanya’nın La Palma adasında 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nda lav çıkışı hızlanırken, onlarca bina daha lavlar tarafından yutuldu.

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