Maltepe'de seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi | Video
Maltepe'de E5 Karayolu'nda bir otobüsten, bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına ile kaydedildi.
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