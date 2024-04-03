Maltepe'de seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi | Video

Maltepe'de E5 Karayolu'nda bir otobüsten, bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına ile kaydedildi.