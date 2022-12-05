Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
01:49
00:15
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 05.12.2022 | 11:35
01:18
Şanlıurfa'daki patlamada flaş gelişme! | Video 05.12.2022 | 10:25
11:33
05:19
00:50
00:21
11:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.12.2022 | 11:06
00:42
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 05.12.2022 | 10:56
01:37
01:36
Fatih'te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 05.12.2022 | 10:09
00:44
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 05.12.2022 | 09:57
00:31
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.12.2022 | 09:57
06:55
07:39
04:42
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 05.12.2022 | 08:47
01:24
02:26
Esenler'de "şakalaşma" cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02.12.2022 | 14:24
Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.