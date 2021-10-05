Mehmet Ali Erbil'in attığı taciz mesajlarını ifşa eden Şarkıcı Ece Ronay'dan şok açıklamalar

Son dakika haberleri: 29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyla medyadan Ünlü Oyuncu Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı şok mesajları açıkladı! "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum. M...lerini TikTok'ta açıp göstermek daha mı saygın"