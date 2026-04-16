Babasıyla böyle atış talimi yapmış! İşte İsa Aras Mersinli'nin poligondaki görüntüleri | Video

16 Nisan 2026 | 15:28

Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli’nin (16) tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin ifadesine ulaşıldı. Baba Mersinli’nin oğlunu, katliamdan sadece 2 gün önce atış poligonuna götürerek atış talimi yaptırdığı, “Rastgele kullanma hedef alınarak ateş et” diye tavsiye verdiği belirlenmişti. SABAH, Mersinli’nin babasıyla birlikte gittiği poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaştı.