Video Yaşam Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Video
Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Video

Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Video

16.08.2022 | 00:25

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Meksika’da düzenlenen geleneksel şenlikte renkli talaş ve çiçeklerden yapılan 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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