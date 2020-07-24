Mersin Tarsus'ta dere köpürdü | Video

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kusun Deresi, dökülen kimyasal atık nedeniyle köpürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer deredeki sudan numune aldı.

İlçeye bağlı Ferahim Şalvuz ve Heleke Mahalleleri'nden geçen Kusun Deresi'ndeki köpükleri fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. Derede balık ölümlerinin de yaşandığı görüldü. Tarsus Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, dereye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal atık atıldığını tespit etti. Ekipler köpük tabakasından ve dere suyundan numune aldı. İnsan boyunu aşan köpükler ilginç görüntüler ortaya çıkarırken maddenin zararlı olup olmadığı yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.



Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de konuyla ilgili araştırma başlattı.