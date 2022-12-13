Video Yaşam Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video
Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video

13.12.2022 | 16:37

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan oto servisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, dairelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi'nde Çiftçiler Caddesinde üç katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren bir oto servisinde yangın çıktı. Servis çalışanları yemek molasındayken plastik ve boya malzemelerinin bulunduğu depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Binada yaşayan kişiler kısa süre içerisinde tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler üst kat da bulunan dairelere sirayet etmeden söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, sadece maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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