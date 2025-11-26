Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 26.11.2025 | 13:57 Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde motosiklet sürücüsü ile yaya arasında geçen nazik yaya geçidi diyaloğu sosyal medyada beğeni topladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çerkezköy ilçesinde bir motosiklet sürücüsü ile yaya arasında yaşanan yaya geçidi önceliği diyaloğu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Trafikte nadir görülen bu nazik tavırlar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşa yol veren motosiklet sürücüsü, "Geç abi, geç" sözleriyle yayayı yönlendirmek istedi. Ancak yaya da sürücüye "Geç sen" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine motosikletten inen sürücü, kararlı bir şekilde "Ben geçmem" dedi. Sürücünün motosikletten indiğini gören yaya, tuhaf bir ifadeyle "Neden böyle yapıyorsun ya? Bu su yakmıyor, benzin yakıyor bu" dedi. Kısa süreli esprili tartışmanın ardından yaya geçidi kullanan vatandaş yoluna devam etti.

Sürücü, motosikletine tekrar binip, "Yol senin hakkın" diyerek trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Bu diyalog, empati ve trafik bilincine yönelik olumlu bir örnek olarak sosyal medyada hızla yayıldı.