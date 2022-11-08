Motosikletten ölümüne atlayış! Freni boşalan kamyonet 5 aracı pert etti

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Kağıthane Seyrantepe’de kumaş yüklü kamyonet yokuşu çıkacağı esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet yokuşta park halinde olan 5 araca çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, bir motosikletli motorundan atlayarak son anda canını kurtardı.
"KAYARKEN MOTORU ALTINA ALMIŞ, MOTORCU O SIRADA MOTORDAN ATLAMIŞ
Olay anında çevrede bulunan vatandaşlardan Anıl Özçelik, "Ben motorla yukarı çıkıyordum, görünce ne olduğunu sordum. Duyduğuma göre kamyonun frenleri patlamış, geri geri kayarken motoru altına almış. Motorcu o sırada motordan atlamış. Daha sonra da diğer arabalara çarpmış. Gördüğüm kadarıyla 3 araca çarpmış. Araçların hepsi park halindeymiş diye biliyorum" dedi.
"KAMYONET MOTORU DA ALTINA ALIP YOLUN SONUNA KADAR 4 TANE ARACA ÇARPTI"
Kazaya şahitlik eden mahalle sakinlerinden biri olan Hüseyin Balbey, "Yukarıdan gelen bir aracın freni boşalmış. Araçlara çarpa çarpa geriye doğru kaymış. Motosikletli kamyoneti fark edince kendini motordan atıyor hemen. Kamyonet motoru da altına alıp yolun sonuna kadar 4 tane araca çarparak bir faciaya neden oldu. Şu anda çalışmalar da devam ediyor. Birazdan yol açılır, her şey kalkar. Allah'tan ölen ya da yaralanan yok. 4 araçlık maddi hasarlı bir kaza oluşmuş" ifadelerini kullandı.
Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonetin çarptığı 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
MOTOSİKLETLİ KURYE DEHŞET DOLU O ANLARI ANLATTI
Motosikletiyle yokuş yukarı doğru çıkarken üzerine doğru gelen kamyoneti fark ederek motosikletten atlayarak canını kurtaran kurye İlhan Vural dehşet anlarını anlattı. Vural, "Yukarı doğru çıkıyordum, araba geri geri geliyordu, ben de motoru bırakıp kaçtım. Şoka girdim. Duracak dedim, durmadı. Geri geri geldi. Motora hafif çarptı. Ben hemen kaçtım, ondan sonra altına alıp ezdi. Arabalar çarpa çarpa aşağı doğru geliyordu. Yaralı yoktu. Ben hemen motordan atladım. Motoru köşeye doğru bıraktım, motordan atladım" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Freni boşalarak yokuş aşağıya doğru kayan kamyonetin cadde üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.