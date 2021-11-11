Müge Anlı canlı izle: 11 Kasım 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da esrarengiz olay! İki çocuk annesi Neslihan Batur'a ne oldu?
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OTOMATİK OYNAT
00:30
Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video 11.11.2021 | 10:48
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Sokak ortasında ağabeyini böyle vurdu | Video 11.11.2021 | 10:08
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Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: "Beni güzel çekin" | Video 11.11.2021 | 10:03
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Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada | Video 11.11.2021 | 09:37
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Caddede başıboş dolaşan at, trafiği tehlikeye düşürdü | Video 11.11.2021 | 09:37
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İstanbul Zeytinburnu'nda 2 dakikalık 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada 11.11.2021 | 09:45
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Malatya'da zincirleme kaza 6 yaralı 11.11.2021 | 09:04
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İstanbul Esenler'de trafikte İETT şoförüne darp girişimi kamerada 11.11.2021 | 09:04
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Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi 11.11.2021 | 09:04
02:06
Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti | Video 11.11.2021 | 08:54
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Gemlik’te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı | Video 11.11.2021 | 08:51
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Bir depoda ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon liradan fazla | Video 11.11.2021 | 08:53
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Tuzla’da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada | Video 11.11.2021 | 08:52
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Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti! | Video 10.11.2021 | 18:51
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Çin’i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 10.11.2021 | 17:37
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Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 10.11.2021 | 17:26
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