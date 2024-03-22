Müge Anlı şoke oldu: Pavyondan sonra fuhuş! İçerisinde üniversiteli kızlar olan 1+1 ev… | Video

Müge Anlı bugünkü canlı yayında da Sevim Yıldırım cinayetini gündeme aldı. Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün bey hakkındaki iddialar yine ağızları açık bıraktı. Yıldırım'ın fuhuş için yer temin ettiğine dair iddialar ortaya atıldı.