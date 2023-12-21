Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Hakkulu bulundu mu? İşte 3 çocuk babasının kaybında son durum... | Video

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme gelen Mustafa Hakkulu'nun kaybındaki şüphe noktaları... Kardeşler canlı yayına geldi. Seher, ağabeyinin bu olanları duymasından korktuğunu, yengesinin sevgilisi olduğunu bildiğini ağabeyinin yaşadığından emin olmadığını söyledi. Bengül, taraflarla yüzleşirken 'söylenenlerin hepsi yalan' dedi.