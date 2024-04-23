Müge Anlı'daki olay herkesi şoke etmişti! Üvey annesiyle kaçan Mustafa, babasıyla karşı karşıya! | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Umut Yetik, ilk evliliğinden olan 19 yaşındaki oğluyla ikinci eşi 29 yaşındaki Tuğçe Akpençe'nin yasak aşk yaşadıklarını ve ikinci eşinden olan küçük kızları Melodi'yi de alıp kaçtıkları iddiasında bulundu. İddialar sonrasında yaşananlar ise izleyenleri hayrete düşürdü. Bugünkü bölümde ise üvey oğluyla kaçan Tuğçe Akpençe ve üvey oğlu Mustafa canlı yayına katıldı. İşte detaylar...