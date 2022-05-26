Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: "Sustum ama artık dayanamadım" | Video
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma sürecinde şüpheli kategorisinde bile yer almayan kilit isim Selami Şen'in olay günü olay yerinde bulunduğu ortaya çıktı. "Sustum ama artık dayanamadım" diyen görgü tanığı Mesut Kaya cinayet ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin detayları...