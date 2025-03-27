Video Yaşam Munzur Dağları'ndaki yılkı atları böyle görüntülendi | Video
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları böyle görüntülendi | Video

Munzur Dağları'ndaki yılkı atları böyle görüntülendi | Video

27.03.2025 | 08:42

Erzincan-Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Toplu gezen yılkı atları, eşsiz görüntüler oluşturdu.
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