Video Yaşam Müşterinin depremde yarım kalan saç tıraşı bahçede tamamlandı! O anlar kamerada | Video
Müşterinin depremde yarım kalan saç tıraşı bahçede tamamlandı! O anlar kamerada | Video

Müşterinin depremde yarım kalan saç tıraşı bahçede tamamlandı! O anlar kamerada | Video

24.04.2025 | 13:58

Başakşehir’de bir berber müşterisini tıraş ettiği sırada deprem olunca yarım kalan tıraş bahçede tamamladı. Berberin müşterisini bahçede tıraş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Silivri'de dün 6,2 büyüklüğündeki meydana gelen deprem İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesi ve Tekirdağ'da yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşlar bulundukları bina, iş yeri ve evlerden kendilerini dışarı attı.Kayaşehir'de berber olan Mesut Yalvaç müşterisinin saçlarını kestiği sırada deprem oldu. İş yerinde bulunanlar sokağa çıktı.

YARIM KALAN TIRAŞA BAHÇEDE DEVAM ETTİ

Saç kesimi yarım kalan müşteri deprem sonrası iş yerine girmek istemeyince Mesut Yalvaç iş yerinin önünde sandalyede müşterinin saç kesimini tamamladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

'MÜŞTERİMİZİ O ŞEKİLDE GÖNDEREMEZDİK'

Mesut Yalvaç, "Tüm ülkemize başta İstanbul olmak üzere çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dün müşterimizi tıraş ediyorduk koltukta. İlk sarsıntıda dışarı çıktık. Soknra tekrar içeriye girdik, devam ettik. Bir daha deprem olunca müşterimiz bayağı bir tedirgin oldu. Ben de bahçemiz müsait olduğu için 10 dakikalık bir işim kalmıştı. Bu durumu motivasyona çevirerek müşterimizin tıraşını kapının önünde bitirip gönderdik. Tıraş yarım kalınca o şekilde gönderemezdik. Tıraşın devamını kapının önünde bitirmeye karar verdik. Biz müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir işletmeyiz. Allah ülkemizi bu tür afetlerden depremlerden korusun" dedi.

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