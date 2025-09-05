Nefes kesen takip: Polis 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişiyi kameralar sayesinde böyle kurtardı | Video
Afyonkarahisar'da telefon dolandırıcıları tarafından 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişi polisin başarılı takibi ile dolandırılmaktan son anda kurtulurken, polis şahısların dolandırılmaması için güvenlik kameralarından saatler süren takip yaptı.
Bir başka olayda ise haber merkezinin, Z.B., isimli şahsın dolandırılıyor olabileceği anonsu üzerine ekipler bir kez daha harekete geçti. Ekipler yine kamera takibi sayesinde 500 bin TL'lik ziynet eşyalarını bozdurup dolandırıcılara göndereceği esnada polis tarafından engellendi.
Ekipler yine aynı gün M.D., isimli şahsın telefonda kendilerini arayan ve polis savcı olarak tanıtıp FETÖ örgütü yalanıyla 3 milyon TL dolandırılmaya çalışırken polisin araya girmesiyle şahıs dolandırılmaktan kurtuldu.
Yaşanan olayların ardından polis tarafından başlatılan incelemelerin devam ettiği ve dolandırıcı şahısların yakalanması için gerekli çalışmanın yapıldığı bildirildi.
