Nefes kesen takip: Polis 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişiyi kameralar sayesinde böyle kurtardı | Video 05.09.2025 | 14:37 Afyonkarahisar'da telefon dolandırıcıları tarafından 4,5 milyon TL dolandırılmaya çalışılan 3 farklı kişi polisin başarılı takibi ile dolandırılmaktan son anda kurtulurken, polis şahısların dolandırılmaması için güvenlik kameralarından saatler süren takip yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, S.F. isimli şahıs kayınbabası olan H.B isimli şahsın dolandırılıyor olabileceğini bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan güvenlik kamerası ve mobese kameraları takibi sayesinde şahıs 1 milyon TL'yi dolandırıcıların hesabına aktaracağı esnada engellendi.Bir başka olayda ise haber merkezinin, Z.B., isimli şahsın dolandırılıyor olabileceği anonsu üzerine ekipler bir kez daha harekete geçti. Ekipler yine kamera takibi sayesinde 500 bin TL'lik ziynet eşyalarını bozdurup dolandırıcılara göndereceği esnada polis tarafından engellendi.Ekipler yine aynı gün M.D., isimli şahsın telefonda kendilerini arayan ve polis savcı olarak tanıtıp FETÖ örgütü yalanıyla 3 milyon TL dolandırılmaya çalışırken polisin araya girmesiyle şahıs dolandırılmaktan kurtuldu.Yaşanan olayların ardından polis tarafından başlatılan incelemelerin devam ettiği ve dolandırıcı şahısların yakalanması için gerekli çalışmanın yapıldığı bildirildi.