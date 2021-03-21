NEÜ'den Azerbaycan’a destek videosu | Video

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenleri ve öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında Azerbaycan’a desteklerini göstermek için “Azerbaycan’ım” parçasını seslendirerek video klip hazırladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans 4. sınıf öğrencisi 36 genç ve Öğretim Görevlisi Osman Kürşad Çakır 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında "Azerbaycan'ım" parçasını seslendirdi. Kısıtlı imkanlarla güzel bir ürün ortaya çıkardıklarını dile getiren Öğretim Görevlisi Osman Kürşad Çakır, "Projeyi gerçekleştirmek için görev paylaşımı, eserin partisyon dağılımını yaptık. Zaman zaman çalınan partilerin kontrolünün yapılmasıyla doğru çalınıp söylenmesini sağladık. Öğrencilerimiz, durumun ciddiyetinin farkında olarak evlerinde ses ve video kayıtlarını yaparak bize gönderdiler. Biz de gerekli ses dosyalarını videodan ayırarak Mix-Mastering için Öğr. Gör. Yunus Çağlak ile birlikte üzerinde çalışıp kısıtlı imkanlara rağmen ortaya güzel bir ürün çıkarmaya gayret ettik" dedi.

'ONLARIN ZAFERİNİ KUTLAMAK ADINA MİNİK BİR HEDİYE'



Azerbaycan'ın Ermenistan'a üstün gelmiş olması nedeniyle onların zaferini kutlamak adına hediye olarak bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyleyen Öğretim Görevlisi Osman Kürşad Çakır, "Ankara Devlet Operası solisti Şenol Talınlı, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tar sanatçısı Erol Çetin, Almanya Düsseldorf Ren Operası sanatçısı Gürkan Gider, müzik öğretmeni Nurullah Harmankaya, çalışmada emeği geçen herkese ve Hasseten Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörü Engin Bozacı Bey ekibine teşekkür ediyorum. Onlarca yıldır iç yaramız olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin, 8 Kasım'da kurtuluş günü ilan edebilecek düzeyde Ermenistan'a üstün gelmiş olması bizi çok sevindirdi. Bu çalışmamızı da onların bu zaferlerini kutlamak adına minik bir hediyemiz olsun düşüncesiyle gerçekleştirdik. Selam olsun Azerbaycanlı kardeşlerimize" diye konuştu.

'GARDAŞLARIMIZA NE YAPSAK AZDIR'



Projenin Mix-Mastering kısmıyla ilgilenen Öğretim Görevlisi Yunus Çağlak ise, "Kürşad hocam projeyle geldiğinde ne gerekiyorsa yapalım diye konuştuk. Böyle bir çalışma, pandemi şartlarından dolayı çok zorlayıcı. Ev ortamında yapılan kayıtları stüdyo ortamına dönüştürmek ciddi bir emek istiyordu. Buna rağmen çok şükür hepsinin üstesinden gelerek çok güzel bir ürün ortaya çıkardık. Projede emeği geçen herkes büyük bir özveriyle çalıştı ve benim de içinde bulunmaktan gurur duyduğum bir çalışma oldu. Can Azerbaycan'a, gardaşlarımıza ne yapsak azdır. Gönlümüzden çok şey geçiyor ama elimizden gelenleri acizane sunmaya çalıştık. Bundan sonra da inşallah daha güzellerini sunmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.