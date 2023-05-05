Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video
Türkiye’nin milli otomobili Togg, Erzurum caddelerinde tur attı. Oltu rengi Togg, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
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