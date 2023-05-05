Video Yaşam Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video
Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video

Oltu rengi Togg, Erzurum caddelerinde boy gösterdi | Video

05.05.2023 | 15:16

Türkiye’nin milli otomobili Togg, Erzurum caddelerinde tur attı. Oltu rengi Togg, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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Erzurumlular, Togg otomobili incelemek ve bu anları fotoğraflamak için adeta birbiri ile yarıştı. Hayranlıklarını ve heyecanlarını ifade eden Erzurumlu vatandaşlar, otomobili yakından görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil Togg, Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkmaya başladı. Erzurum'da ise bu anlamda farklı bir heyecan vardı. Çünkü Togg'un renklerinden birisi Erzurum'un taşı ile meşhur ilçesi olan Oltu'dan esinlenmişti. Togg, tanıtım renklerini kamuoyu ile paylaşırken, "Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ediyor" açıklamasını yapmıştı. Togg aracı Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok semtinde vatandaşlara tanıtıldı.

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