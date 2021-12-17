Video Yaşam Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi | Video
Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi | Video

Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi | Video

17.12.2021 | 15:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi | Video 00:58
Önce cinayet işleyip, sonra yaşamına son veren temizlik işçisi defnedildi | Video 17.12.2021 | 15:28
Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 01:59
Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 17.12.2021 | 15:07
Tavşanlı’da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 00:32
Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 17.12.2021 | 15:00
Afyonkarahisar’da servis aracından inen genç kıza minibüs böyle çarptı! | Video 00:53
Afyonkarahisar'da servis aracından inen genç kıza minibüs böyle çarptı! | Video 17.12.2021 | 14:57
Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 01:14
Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 17.12.2021 | 14:34
İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 01:24
İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 14:32
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:23
Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 17.12.2021 | 14:07
Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 02:45
Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 17.12.2021 | 13:49
Bakırköy’de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 02:29
Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 17.12.2021 | 13:49
Amasra’da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 03:10
Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 17.12.2021 | 13:11
Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video 01:16
Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video 17.12.2021 | 13:11
Sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar | Video 03:57
Sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar | Video 17.12.2021 | 13:05
Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video 04:38
Bulgaristan’dan göçmenlere insanlık dışı muamele! Donmak üzereyken bulundular | Video 17.12.2021 | 13:14
Arnavutköy’de lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı | Video 02:13
Arnavutköy'de lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı | Video 17.12.2021 | 13:07
Son dakika haberi: İstanbul’da PKK operasyonu! 26 kişi yakalandı 00:37
Son dakika haberi: İstanbul'da PKK operasyonu! 26 kişi yakalandı 17.12.2021 | 11:43
Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi | Video 01:21
Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:22
Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:41
Bir tır dolusu kaçak makaron ele geçirildi | Video 17.12.2021 | 11:15
Uyuşturucu satıcılarının evlerinden çıkanlar şoke etti | Video 00:55
Uyuşturucu satıcılarının evlerinden çıkanlar şoke etti | Video 17.12.2021 | 11:15
Adana’da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 01:03
Adana'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı | Video 17.12.2021 | 10:29
Uçurumdan yuvarlanan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı | Video 01:14
Uçurumdan yuvarlanan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı | Video 17.12.2021 | 10:38

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önce gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldüren, sonra da silahla kendini vurarak canına kıyan temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Celal Serçe (47), dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan hafriyat döküm sahasında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında oturan Nebahat Er de (35) boğazından kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Her iki olay için de geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Celal Serçe'nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürdüğünü, daha sonra da silahla kendini vurarak canına kıydığını tespit etti.

Celal Serçe'nin cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadri Şirin Cami'de kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Serçe'nin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA