Orak ile kenevir hasadı yaparken yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Kartepe İlçeside bir arazide düzenledikleri operasyonda, şüpheli Ş.Ö’yü orak ile kenevir kesimi yaparken yakaladı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan çalışmalar sonucu, Kartepe İlçesinde bir arazide uyuşturucu ekimi yapıldığına dair bilgilere ulaşıldı.

Polis tarafından yapılan operasyonda, arazide orak ile kesim yaparak kenevir hasadı yapan Ş.Ö. suçüstü yakalandı. Arazi içerisinde yapılan aramada 244 kök kenevir ve 227 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.