Osmaniye’de aileler konteyner kente yerleşmeye başladı | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin zara verdiği illerden Osmaniye'de belediye işbirliğinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığında kurulan konteyner kentte depremzedeler anahtarlarını teslim alıp yerleşmeye başladı.
"KORKMADAN UYUYACAĞIZ"
Kısmı felçi babası ile 6 Şubat'ta yaşanan asrın afetinden evleri ağır hasarlı olarak kurtulan Emrah Baş deprem korkusunu yaşamadan huzurla yaşayacakları konteynır evlerinin anahtarlarını teslim almanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Depremzede Emrah Baş "Babam kısmı felçli o gece babamı sürükleyerek dışarı çıkardım. Evimiz ağır hasarlı. Evimiz eski yıkılacak sandım. Geçici bir yere sığındık. Evlerin içi güzel ve korkmadan yaşayacağımız bir yer. Anahtarı teslim aldık. Ortamı güzel. Korkmadan uyuyacağız. Şimdi eve yerleşeceğiz" dedi.
Kent genelinde yapılan çalışmaları yerinde kontrol eden Vali Dr. Erdin Yılmaz'da konteyner kente yerleşen aileleri ziyaret etti.
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