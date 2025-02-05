Video Yaşam Osmaniye’de kontrolden çıkan tanker devrildi | Video
Osmaniye’de kontrolden çıkan tanker devrildi | Video

Osmaniye’de kontrolden çıkan tanker devrildi | Video

05.02.2025 | 14:30

Osmaniye’de seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker sürücüsü yolda hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Bahçe ilçesi D400 karayolu Soğuk Pınar Tesisleri mevkinde meydana geldi. Akaryakıt yüklü Renas Ş. idaresindeki 33 AVK 669 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi. Kazada yaralanan sürücü Renas Ş.,ise olay yerine gelen ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:10
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.02.2025 | 15:05
Osmaniye’de kontrolden çıkan tanker devrildi | Video 00:59
Osmaniye’de kontrolden çıkan tanker devrildi | Video 05.02.2025 | 14:30
46 senedir aradığı kızını, Müge Anlı 10 dakikada buldu | Video 05:52
46 senedir aradığı kızını, Müge Anlı 10 dakikada buldu | Video 05.02.2025 | 14:24
Eski eşi Pınar Zorlu’yu yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 12:30
Eski eşi Pınar Zorlu'yu yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 05.02.2025 | 13:12
AVM’de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar ortaya çıktı | Video 00:54
AVM'de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar ortaya çıktı | Video 05.02.2025 | 13:12
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun | Video 01:50
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun | Video 05.02.2025 | 13:12
Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video 06:20
Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video 05.02.2025 | 13:11
Yaya geçidinde Elif’in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 00:39
Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 05.02.2025 | 13:11
Tarsus’ta halk sağlığını tehdit eden 1.5 ton peynir ele geçirildi | Video 01:48
Tarsus'ta halk sağlığını tehdit eden 1.5 ton peynir ele geçirildi | Video 05.02.2025 | 12:45
D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 01:23
D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 05.02.2025 | 12:13
Esenyurt’ta sokak arasında hızla dönen araç park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video 02:20
Esenyurt’ta sokak arasında hızla dönen araç park halindeki araca çarptı! Kaza anı kamerada | Video 05.02.2025 | 12:13
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video 01:50
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video 05.02.2025 | 12:00
İstanbul’da ’sarı serum’ kabusu: Yine can aldı! | Video 00:52
İstanbul'da 'sarı serum' kabusu: Yine can aldı! | Video 05.02.2025 | 11:42
Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:31
Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 05.02.2025 | 11:41
AVM’de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar kamerada | Video 00:32
AVM'de kuyumcu soyan şahsın saklandığı havalandırmadan atladığı anlar kamerada | Video 05.02.2025 | 11:20
Edirne’de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video 04:48
Edirne'de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video 05.02.2025 | 10:46
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:46
Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video 01:17
Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video 05.02.2025 | 10:33
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:32
Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı | Video 01:10
Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı | Video 05.02.2025 | 10:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA