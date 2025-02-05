Osmaniye’de kontrolden çıkan tanker devrildi | Video 05.02.2025 | 14:30 Osmaniye’de seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker sürücüsü yolda hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada sürücü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Bahçe ilçesi D400 karayolu Soğuk Pınar Tesisleri mevkinde meydana geldi. Akaryakıt yüklü Renas Ş. idaresindeki 33 AVK 669 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi. Kazada yaralanan sürücü Renas Ş.,ise olay yerine gelen ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.