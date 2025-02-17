Otomobilde uyuyakaldı, kimlik soran polislere saldırınca etkisiz hale getirildi | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik göstermesini isteyen polise saldırıp hakaret eden sürücü, etkisiz hale getirildi.
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