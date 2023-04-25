Video Yaşam Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video

Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video

25.04.2023 | 00:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düğün öncesi ağırlık götürme töreni esnasında otomobilden ürken deve, zıplamaya başladı. O esnada caddede yürüyen yerli ve yabancı turistlerin yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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